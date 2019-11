Dezenas de celulares, armas artesanais e televisões são apreendidos em presídios do PA

Operação da Susipe revistou quatro presídios no Pará.(Foto:Reprodução internet Ilustrativa)

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) realizou nesta quinta-feira (14), operações de revista em quatro presídios da região metropolitana de Belém (RMB) e do interior. Os materiais apreendidos foram catalogados, identificados e encaminhados para as providências administrativas e criminais.

A operação no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (Crama), em Marabá, contou com o apoio de sete agentes prisionais que apreenderam 11 celulares, 11 carregadores, 7 fones de ouvido, 8 garrafas pet de vinho, duas trouxas de maconha, uma porção de cocaína e quatro facas artesanais. Ainda, sete televisões também fora retiradas e serão devolvidas ao familiares dos internos.

Durante uma revista estrutural no Centro de Recuperação Regional de Redenção (CRRR), foram encontrados 6 celulares, 6 carregadores, 4 fones de ouvido, fermento utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas, além de nove armas artesanais.

No Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP), foram apreendidos seis celulares, três carregadores, fones de ouvido, uma bateria, uma tesoura sem ponta, cinco armas artesanais, bem como 40 trouxas de entorpecentes. Durante a revista na Central de Triagem Metropolitana IV, localizada no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, foram apreendidos dois carregadores, um celular, um chip, e seis armas artesanais.

Por G1 PA — Belém

14/11/2019 19h07

