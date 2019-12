Força-tarefa apreende tratores e destrói acampamentos clandestinos em Ipixuna do Pará

A ação combate o desmatamento ilegal e tem destruído acampamentos clandestinos no nordeste paraense (Semas/Foto:Divulgação)

Operação “Caaporã III” pretende combater o desmatamento ilegal no nordeste do estado

Uma força-tarefa de combate ao desmatamento ilegal apreendeu tratores e destruiu acampamentos clandestinos na zona rural do município de Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado.

A ação foi realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) em parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar e Delegacia de Meio Ambiente (Dema) da Polícia Civil. A operação começou na semana passada e ainda está em andamento.

O maquinário apreendido estava escondido com folhas e galhos dentro de uma área de difícil acesso da reserva florestal de uma propriedade privada, localizada nas adjacências da PA-256, entre os municípios de Paragominas e Tomé-Açu, de onde madeira era retirada ilegalmente.

Os trabalhos fazem parte da operação “Caaporã III” que em Tupi significa “Homem do Mato”.

Esta é a terceira etapa da fiscalização que, até agora, já percorreu cerca de 300 km. Nas etapas realizadas anteriormente na mesma região, outros dois tratores foram apreendidos.

“Operações como a Caaporã fazem parte da proposta da Semas de intensificar o combate ao desmatamento e a exploração ilegal de madeira de forma contínua. Essa estratégia é importante para inibir a ação continuada de infratores que julgam haver omissão do Estado”, disse a diretora de Fiscalização da Semas, Andréa Coelho.

