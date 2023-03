Investimento do Estado nas forças de segurança leva polícia ao êxito em situações de crise

Entre os aportes, que já ultrapassam meio milhão de reais, estão a compra de fuzis de guerra, miras de longo alcance. (Foto:Bruno Cecim / Ag. Pará).

O trabalho bem-sucedido da segurança pública paraense no sequestro ocorrido na Avenida Augusto Montenegro, em Belém, na última semana, e que preservou cinco vidas, evidencia o alto preparo das tropas paraenses quando expostas a uma situação de crise.

Diretamente e indiretamente, mais de 80 agentes atenderam a ocorrência, entre policiais e atiradores do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Pará (BOPE), que estavam posicionados em locais estratégicos, para, caso necessário, por fim à ação com os mais modernos equipamentos da atualidade.

“Valorizar a competência desses profissionais é valorizar o sucesso e a assertividade do sistema de segurança pública. Nós avaliamos que, no momento em que ocorre o delito e a polícia é capaz de chegar a tempo, é uma demonstração muito clara que a estratégia de ostensividade e de presença de polícia não permitiram que o sequestro tivesse êxito”, disse o chefe do executivo estadual, o governador Helder Barbalho.

Entre os equipamentos de ponta adquiridos pelo Governo do Pará estão fuzis de guerra e miras de longo alcance. O investimento foi superior a meio milhão de reais. Além dos componentes, os atiradores de elite da Polícia Militar paraense passam por constantes treinamentos.

“Desde 2019, o governo do Pará vem fazendo diversos investimentos com a compra de novos equipamentos. Temos fuzis de alta precisão para os nossos atiradores de elite. Caso fosse necessário, nós estaríamos em condições totais de efetuar esses disparos de comprometimento. Felizmente não foi preciso, graças ao gerenciamento desta ocorrência”, enfatizou o comandante-geral da Polícia Militar do Pará, coronel Dilson Júnior.

De acordo com as normas de segurança, a presença dos agentes especiais é necessária quando há uma vítima em perigo, como ocorreu na capital. Em 90% destes casos, no Pará, os atiradores estão presentes, mas de forma anônima.

“Essas são ocorrências complexas, que fogem à normalidade do policiamento, e por isso elas exigem um treinamento específico, uma logística especializada e, graças aos investimentos do governo estadual, estamos muito bem capacitados para lidar com esse tipo de caso, em que o objetivo é salvar vidas”, explicou o oficial do Comando de Policiamento da Capital, Major Alessandro Fonseca.

Além dos fuzis, a Polícia Militar ampliou seu arsenal balístico com a aquisição de 2,5 mil armas, que já estão sendo utilizadas pela tropa para auxiliar no combate à criminalidade em Belém e no interior do estado. Pistolas de origem italiana Beretta Apx Full Size .40. também foram obtidas pelo governo. No total, 6.810 armamentos foram adquiridos pelo Governo. O investimento é de R$ 6,2 milhões.

Condecoração – O governador Helder Barbalho condecorou com a Láurea do Mérito Operacional 15 policiais militares que atuaram diretamente nas negociações do sequestro de uma mãe e os três filhos, em Belém. A ação criminosa foi refutada com a atuação eficiente das forças de Segurança Pública do Estado, que conseguiram desfecho positivo com a liberação das quatro vítimas do sequestro.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/03/2023/15:02:41 com informações de Evaldo Júnior (SECOM).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...