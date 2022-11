Polícia investiga assassinato de dois servidores da Prefeitura de Parauapebas, no Pará

Servidores de Parauapebas são mortos a facadas. — Foto: Divulgação

A Polícia investiga a morte de dois servidores da Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta quarta-feira (23). As vítimas, sendo um guarda municipal e um auxiliar administrativo, foram mortas com várias facadas.

A divisão de homicídios já iniciou as investigações para apurar as duas mortes. Pela manhã, policiais estiveram no local do crime para levantar informações.

O crime ocorreu por volta de 3h da manhã, no bairro Cidade Jardim, distante cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. Além do guarda municipal Robson de Paula Azevedo, de 39 anos, Giovani Gomes Nascimento, de 42 anos, também foi morto a facadas.

Imagens de câmeras mostram um carro laranja, onde estava Giovani. Logo atrás em uma moto estava o guarda municipal, que é atingido por um carro branco.

Três homens saem do carro e colocam o guarda municipal dentro do veículo. Segundos depois, o carro laranja faz o retorno e começa uma nova perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Em um outro vídeo é possível ver Giovani Nascimento, que estava no carro laranja, sendo agredido por dois homens. Além de chutes e socos, ele é esfaqueado e morre no local.

O comandante da guarda municipal de Parauapebas acredita que o objetivo dos criminosos era roubar a arma do agente.

Uma força-tarefa envolvendo os órgãos de segurança da cidade já foi montada para tentar localizar e prender os envolvidos.

Em nota, a Prefeitura de Parauapebas manifestou pesar pela morte do guarda municipal Robson de Paula Azevedo, que atuava na Guarda Municipal desde 1º de agosto de 2016. Segundo a administração municipal, Robson será enterrado no estado do Tocantins, onde residem seus familiares.

Ainda segundo a nota, a Prefeitura informou que Giovany Gomes Nascimento exercia desde 2016 a função de auxiliar administrativo no setor de Farmácia do Hospital Geral de Parauapebas (HGP). “O governo municipal manifesta sentimentos aos amigos, colegas de trabalho e familiares de Giovany”. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 24/11/2022/10:43:24

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...