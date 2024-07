iPhone 16 Pro terá atualização aguardada pelos fãs da Apple

O Iphone 16 pro terá nova função com a bateria, por exemplo. | Foto: Reprodução

As últimas atualizações do iPhone 16 Pro incluem melhorias na bateria e carregamento mais rápido.

Na hora de escolher um smarthphone, os consumidores escolhem pelo design e tecnologia. Entre os favoritos, estão os aparelhos da Apple.

Em cada novo lançamento, a Apple busca aprimorar a performance dos iPhones, atendendo às demandas dos consumidores. A questão da bateria sempre foi uma preocupação – e reclamação – constante de muitos usuários.

Em resposta a isso, a Apple planeja uma atualização significativa na tecnologia de recarga dos smartphones.

Carregamento Mais Rápido e Eficiente

Segundo rumores, o iPhone 16 Pro não apenas terá uma bateria que descarrega mais lentamente, mas também suportará recargas mais rápidas. Espera-se que a empresa dobre a potência de recarga em relação aos modelos atuais, proporcionando melhorias substanciais.

Novas Especificações de Carregamento

As informações indicam que os novos iPhone 16 Pro e Pro Max devem suportar carregamento de até 40W com cabos USB-C oficiais. Atualmente, os modelos mais avançados da Apple são limitados a 27W nas mesmas condições. Na prática, isso resultará em uma redução significativa nos tempos de recarga. Hoje, os aparelhos recuperam cerca de 50% da carga em 30 minutos usando adaptadores de 20W. Com a nova capacidade, esse tempo deve diminuir ainda mais.

Com essa atualização, a Apple se torna ainda mais competitiva no mercado, especialmente em relação à praticidade e funcionalidade dos seus dispositivos. O iPhone 16 Pro deve se aproximar do Galaxy S24 Ultra da Samsung, que oferece recargas de 45W com fio. No caso do Galaxy S24 Ultra, uma carga completa é alcançada em menos de uma hora. Para o carregamento sem fio via MagSafe, a potência dos novos iPhone 16 Pro deve aumentar de 15W para 20W, quando utilizados acessórios oficiais.

Objetivos da Apple

O aumento na potência de recarga visa compensar o acréscimo na capacidade das baterias dos novos smartphones. A Apple deve adotar uma nova tecnologia de empilhamento de células de bateria, permitindo maiores capacidades sem aumentar o tamanho dos dispositivos. Exceto pelo iPhone 16 Plus, as outras três variantes do modelo podem ganhar baterias maiores.

Outras Novidades

Além das melhorias na bateria, a linha iPhone 16 deve trazer uma nova câmera traseira ultrawide de 48 MP, telas maiores, novos chips e conectividade mais rápida com Wi-Fi 7. A data de lançamento oficial ainda não foi confirmada, mas é provável que os novos celulares sejam anunciados em setembro. Até lá, espera-se que mais detalhes sejam revelados por meio de vazamentos.

Fonte: Tudo Celular e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/07:32:41

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...