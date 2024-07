Candidata do Miss Bumbum troca vídeos íntimos por votos

Diandra está fazendo corpo a corpo com os candidatos | Foto: Divulgação

Diandra Cox avisa que vai ter muito vídeo proibidão para quem votar.

Diandra Cox está determinada em vencer o Miss Bumbum 2024. A candidata do concurso prometeu que vai enviar vídeos íntimos para todos os fãs que comprovarem que votaram nela.

“Vai ter muito vídeo proibidão para quem votar. Todo mundo sai feliz”, disse ela nas redes sociais. “De cara, vou enviar nudes e cenas bem picantes para quem mandar print do voto e entrar nessa corrente comigo”.

“Essa coisa de votação movimenta muito e mexe com a gente, acordo olhando os votos e vou dormir pensando nisso, é uma loucura. Mas confio nos meus fãs e nessa estratégia”, continuou.

De acordo com Diandra, o principal objetivo dela é chegar na fase final do Miss Bumbum, onde 15 candidatas vão competir pelo título. Inicialmente, o evento conta com 27 participantes (uma para cada estado brasileiro).

“Estou fazendo um jogo limpo, fazendo corpo a corpo e me dedicando”, adicionou ela. “Para mim, o concurso vai ser sem apelação. Não vou criar briga ou alguma mentira para aparecer e ser a mais votada”.

Cox é criadora de conteúdo adulto e conta com perfis no OnlyFans e na Privacy. Ela cobra por volta de R$ 20 para que os assinantes acessem as fotos e vídeos sensuais.

