Petrobras vai acabar com home office na empresa

A empresa petrolífera brasileira quer que funcionários voltem ao trabalho presencial | Foto: Reprodução

A prática foi adotada desde a pandemia da Covid-19.

A Petrobras está em vias de acabar com o trabalho remoto na empresa, prática que foi adotada desde o início da pandemia de Covid-19. O trabalho presencial dos funcionários na petroleira brasileira acontecia apenas em dois dias por semana. Os demais dias eram no conforto das casas.

Na realidade, desde 2021 a empresa tentava reintegrar os funcionários aos escritórios, mas sempre sem sucesso. Mas agora, sob a liderança da presidente Magda Chambriard, a decisão é clara e irrevogável: o trabalho de home office vai acabar.

Entretanto, de acordo com o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a retomada ao trabalho presencial na empresa deverá acontecer de maneira gradativa. A motivação da decisão se deve ao fato, ainda segundo Jardim, que o formato híbrido de trabalho prejudicou as atividades comerciais no Centro do Rio de Janeiro, onde está localizada a sede da Petrobras.

De maneira prática, restaurantes e lojas da região comercial foram afetados, com alguns reduzindo as atividades e outros até tiveram que fechar, uma vez que dependiam do fluxo de trabalhadores da Petrobras. Por isso, a empresa entende que o retorno integral dos funcionários reative a economia local.

Além disso, a Petrobras segue a tendencial mundial, em que grandes empresas como Google, Salesforce e Amazon abandonaram o home office e voltaram ao trabalho presencial.

A decisão da Petrobras, portanto, não apenas marca um ponto de virada para seus funcionários, mas também impacta a economia local e destaca os desafios e adaptações necessárias no ambiente corporativo pós-pandemia.

Fonte: Dol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2024/09:16:29

