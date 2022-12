Rafaella Santos, irmã de Neymar, exibe corpão em piscina de hotel no Catar – (Foto: Reprodução / Instagram)

A foto foi compartilhada nas redes sociais e gerou elogios. Rafaella é só um dos familiares do jogador da seleção Brasileira que segue no país do Oriente Médio para acompanhar os jogos

A Rafaella Santos, irmã de Neymar, está curtindo o clima de Copa do Mundo, além do sol do Catar. Nesta quinta-feira (08), a influenciadora digital botou o biquíni e foi curtir na piscina do hotel, na véspera do jogo do Brasil contra a Croácia, pelas oitavas de final. A foto foi compartilhada nas redes sociais e gerou elogios.

Rafaella tem 26 anos, e não é a única da família a fazer presença ao país do Oriente Médio. Outros membros da família de Neymar também estão em Doha, como Nadine Gonçalves (mãe) e Davi Lucca (filho). Carol Dantas, mãe do único herdeiro do jogador, também está no Catar, na companhia do marido Vinicius Martinez e do filho do casal, Valentin.



