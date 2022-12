Fio de alta tensão rompe e assusta moradores em bairro de Novo Progresso

Moradores do bairro Industrial, enviaram vídeos para o Jornal Folha do Progresso, que mostra o rompimento de um fio de alta tensão que segue energizado no chão e não houve ação da empresa responsável para isolar a área.

O Jornal Folha do Progresso recebeu um vídeo gravado por um morador da região que não quis ser identificado. Na gravação é possível ver o fio no chão as margens de uma cerca de madeira (serraria) e da estrada.

Segundo o morador, a falta de energia no bairro. Ele relatou que já entrou em contato com a empresa Equatorial, concessionária responsável, mas que não obteve retorno.

Ainda de acordo com o morador, o fio segue energizado. “O fio de alta tensão quebrou há um dia e a empresa não manda carro e nem nada. O fio está energizado porque as outras casas próximas têm energia mesmo com a fase baixa”, relatou.

Os clientes podem registrar ocorrências dessa natureza pela Central de Atendimento, ligando para o número 0800 091 0196.

