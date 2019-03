Irmão mata o outro a tiros após desentendimento em Parauapebas

Sérgio do Socorro Garcia foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira (28), no município de Parauapebas, no nordeste paraense. O suspeito de ter cometido o homicídio é o próprio irmão, identificado como José Antônio Ribeiro Garcia.

A vítima estava na casa da mãe, localizada no bairro Beira Rio, quando foi surpreendido pelo irmão.

O suspeito alegou que o crime teria sido motivado após desentendimentos, devido ao comportamento agressivo da vítima, segundo a Polícia Civil.

No início, José Antônio tentou mentir sobre a autoria do crime, mas depois confessou. O suspeito foi preso em flagrante.

