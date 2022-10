Caminhoneiro mata outro a tiros na BR 163 no município de trairão no Pará;foi preso

O homicídio ocorreu na tarde deste sábado ,15 de outubro de 2022, vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito anda pela BR com a arma na mão. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Conforme relatos coletados nas redes sociais, o crime ocorreu na tarde deste sábado (15), as margens da rodovia Br 163, no perímetro urbano da cidade de Trairão, no Pará.

De acordo com vídeos, imagens e áudios que circulam nas redes sociais, o motorista (não identificado) desceu do caminhão com arma na mão (revolver calibre não identificado) e disparou no peito do outro motorista que caiu morto.

Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o suspeito do homicídio caminha com a arma do crime na mão. Ainda conforme as informações divulgadas nas redes sociais, a vítima era motorista da empresa Lontano Transportes.

Assista ao vídeo

Caminhoneiro mata outro – ha queima-roupa – a tiros na BR 163 no município de trairão, no Pará

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, a vítima era motorista da empresa Lotano Transportes. Video mostra motorista com arma na mão após o crime https://t.co/JfQB3cwPKU pic.twitter.com/ndEkMMo8tq — Adecio Piran (@AdecioPiran) October 16, 2022

Prisão

Após cometer o crime o motorista seguiu viagem pela rodovia, foi abordado pela polícia Militar e preso.

Até o fechamento desta matéria, não se sabe o motivo do crime.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

https://www.folhadoprogresso.com.br/criptomoedas-estrategias-para-investir-e-a-adequacao-do-meio-juridico/

Curtir isso: Curtir Carregando...