Irmãos condenados por mandar matar prefeito são transferidos para presidio em Itaituba

Chegaram na tarde desta quinta-feira, 17/10/19, há Itaituba os irmãos Valdivino Teodoro dos santos e José Airton dos Santos condenados pela justiça do Paraná por serem os mandantes da morte do prefeito de Laranjal. (Foto:Policia)

A operação denominada “OCCULTATUM” foi comandada pelo superintendente da Policia Civil do Tapajós Vicente Gomes, e foi realizada nos municípios de Trairão (Caracol) e Novo Progresso, onde os dois moravam. A operação foi considerada um sucesso, os foram presos, não reagiram a prisão, e foram conduzidos para a cidade de Itaituba. A operação envolveu policiais civis de Itaituba; Trairão e Novo Progresso. (Delegado Vicente Gomes)

O Tribunal do Júri de Palmital, na região central do Paraná, condenou o ex-vereador Valdevino Teodoro dos Santos, de Laranjal, também no centro do estado, a 18 anos de prisão por ser um dos mandantes da morte do então prefeito da cidade, Vicente José da Costa, no dia 31 de outubro de 1998. O irmão dele José Airton dos Santos também foi condenado a 16 anos de prisão. Os dois foram condenados por homicídio triplamente qualificado. A condenação foi feita na terça-feira (12).

O prefeito estava na própria chácara a 11 km de Laranjal e foi morto com vários tiros. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR), os acusados são irmãos do vice-prefeito da época e agiram por motivação política.

Os irmãos estão foragidos e a Justiça determinou que seja mantido o decreto de prisão preventiva dos dois, mesmo que um eventual recurso de defesa seja apresentado ao Tribunal. Os contratados para cometerem o crime já foram julgados e condenados pela Justiça.

