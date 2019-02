Homem é executado após cair em armadilha de venda de moto

Um homem foi executado em plena via pública após cair em um golpe de venda de moto. O crime foi praticado por dois homens que fugiram em uma moto.

Antônio Edson de Freitas, 25 anos, estava na avenida Almir Gabriel, próximo ao cemitério Campo da Saudade, bairro da Vila Sinhá, em Bragança, nordete paraense, na companhia de uma adolescente de 15 anos, esperando duas pessoas que, segundo ela, iriam chegar para oferecer uma moto para ele comprar.

Os dois elementos chegaram numa moto preta e entregaram o veículo para Antônio Edson, que era conhecido por Edinho. Edinho saiu na moto sozinho enquanto a adolescente ficou aguardando juntamente com os dois não identificados por ela, que só soube informar em seu depoimento se tratar de um branco e o outro moreno.

Ao chegar e entregar a moto no local do encontro, Edinho foi alvejado com três tiros e teve morte instantânea. Os dois fugiram na moto e estão sendo procurados pela polícia.

Segundo a delegada Rosa Mara, da Polícia Civil, os levantamentos que estão sendo feito acerca da vida de Edinho indicam que a vítima fazia parte do mundo do crime.

A equipe do Instituto Médico Legal fez a remoção do cadáver que foi conduzido para necropsia em Castanhal, para depois ser trazido de volta a Bragança, para sepultamento.

Fonte: José Clemente Schwartz/Diário do Pará em Bragança

