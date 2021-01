Irmãos de 18 e 9 anos desaparecem depois de sair para caçar na comunidade Cachoeira do Aruã, em Santarém

Cachoeira do Aruã, na região do Rio Arapiuns — Foto: Reprodução/TV Liberal

Os dois estão desaparecidos desde quinta-feira (7). Equipe do Corpo de Bombeiros de Santarém deve ir para localidade para realizar buscas.

Um jovem de 18 anos e o irmão de 9 estão desaparecidos desde a manhã de quinta-feira (7) quando saíram em uma motocicleta para caçar nas matas da comunidade Cachoeira do Aruã, na região do rio Arapiuns, em Santarém, no oeste do Pará.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros deve ir para localidade neste sábado (9) para realizar buscas. Segundo moradores, David Sousa Guimarães, 18 anos, e João Denner Sousa Guimarães, 9 anos, costumavam sair para caçar com frequência, mas desta vez saíram e não retornaram.

Os irmãos estão perdidos entre as comunidades Cachoeira do Aruã e Fé em Deus, já quase na divisa com o município de Juruti. A preocupação é porque nesse local, de mata fechada, habitam animais como a onça.

A dificuldade, de acordo com os bombeiros, é que a logística para a comunidade é difícil, já que são mais de 12h de distância de Santarém para o local do desaparecimento. Cerca de quatro comunidades do entorno estão realizando buscas, que devem ser coordenadas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Por Tracy Costa e Neysle Magalhães, G1 Santarém e TV Tapajós — PA

09/01/2021 11h27

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...