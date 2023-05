Caminhões ficam atolado no caminho para porto de Miritituba, em trecho da Transamazônica

Ramal Transportuária, no distrito de Miritituba, , onde há um grande congestionamento. | Foto: Divulgação/ PRF

Caminhões ficam atolados em trecho da Transamazônica

Um dos trechos mais complicados fica no ramal Transportuária, no distrito de Miritituba, onde há um grande congestionamento. Equipes da PRF já estão no local atuando para tentar organizar o fluxo

Leia Também:Em Itaituba, no Pará, teto de hospital desaba durante forte chuva, que deixou ruas submersas; vídeo

As fortes chuvas desta época do ano têm causado muitos prejuízos a motoristas e passageiros que trafegam pela rodovia Transamazônica, no sudeste do Pará. Na BR-230, os atoleiros se formam em vários pontos da estrada, que ainda não é asfaltada. Um dos trechos mais complicados fica no ramal Transportuária, no distrito de Miritituba, em Itaituba, onde há um grande congestionamento de cerca de 10km.

No distrito de Miritituba, há um grande congestionamento de cerca de 10km

Ao DOL, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), devido ao grande volume de chuva que tem caído nessa região, o trecho que não é pavimentado ficou comprometido e com o fluxo intenso de veículos de grande porte, gerou muita lama e os carros começaram ter dificuldade de transitar e acabaram atolando na estrada. E, por conta dos atolamentos, um grande congestionamento na região.

Ainda segundo a corporação, equipes da PRF já estão no local atuando para tentar organizar o fluxo de veículos.

Ramal Transportuária está congestionado.

Equipes da PRF estão no local para organizar o fluxo de veículos

