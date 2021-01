Londrina levanta suspeita sobre visita do governador do Pará à CBF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Então eis que o #governador do Estado do #Pará encara a #pandemia e decide ir pessoalmente à #CBF para falar da #SeleçãoBrasileira masculina…🧶 pic.twitter.com/d3363hNvjP

Neste sábado (09), o Londrina, que briga pelo acesso à segunda divisão, ironizou em suas redes sociais a visita do governador do Pará, Helder Barbalho, à CBF. A suspeita do clube, que afirmou não ser ‘bobo’, se dá pelo fato de Paysandu e Remo serem seus principais concorrentes na disputa pela Série B.

