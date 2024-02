Isabelle Vitória, conhecida como Bell Silveira, compartilhou seu sonho de infância de se tornar empreendedora e um pouco de sua trajetória para alcançá-lo. Hoje, Bell celebra o sucesso de seu trabalho com 70 clientes fiéis.

Com apenas 12 anos, Isabelle Vitória, mais conhecida como Bell Silveira, já é uma empreendedora de sucesso em Novo Progresso, no Pará. Bell compartilhou que desde pequena tinha o desejo de ser independente financeiramente. Inicialmente tentou fazer unhas, mas logo percebeu que não era o que realmente gostava.

A mudança veio quando sua mãe lhe apresentou uma oportunidade: um curso de extensão de cílios oferecido por uma profissional de Peixoto, que viria dar aulas em Novo Progresso.

Após o curso, Bell não perdeu tempo e começou a treinar as aplicações nos pais, usando os materiais que havia ganhado. Ela buscava sempre aprimorar suas técnicas, removendo e colocando cílios, além de buscar novos aprendizados pela internet.

“Minha mãe começou a me ajudar me indicando para suas amigas”, contou Bell sobre como começou a construir sua clientela. Hoje, Bell se orgulha de ter mais de 70 clientes, resultado de sua dedicação e do apoio recebido.

A história de Bell Silveira é um exemplo inspirador de como a paixão e o empenho podem transformar um sonho em realidade, mesmo sendo tão jovem.

Vídeo:

Conheça a história da jovem de 12 anos que virou destaque por seu trabalho como extensionista de cílios, em Novo Progresso.

Leia mais:https://t.co/HUwYKvthmf pic.twitter.com/2BuSUWDbGr — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) February 4, 2024

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/02/2024/07:16:46

