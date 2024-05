PM pré-candidato a vereador é assassinado dentro de frigorífico;vídeo

O sargento da PM é assassinado dentro de frigorífico camera Geilson Pereira Lima foi assassinado em um frigorífico de Icó, no Ceará – (Foto| Reprodução)

Agente estaria afastado das funções por questões de saúde. Câmeras de segurança registram o assassinato

Um sargento da Polícia Militar foi assassinado por dois homens no Interior do Ceará, na tarde da última quinta-feira (9). Câmeras registraram o assassinado. Identificado como Geilson Pereira Lima, o agente estava em um frigorífico na cidade de Icó quando os suspeitos entraram no estabelecimento e efetuaram disparos.

Geilson tinha 50 anos e era 2º sargento da PMCE, mas estava afastado de suas funções por questões de saúde, segundo informações do tenente-coronel Fábio Erick Batista Braga, da Companhia Independente de Icó. O militar afirma que o local foi isolado e a perícia é aguardada.

Ninguém foi preso até a última atualização, mas as autoridades já trabalham para identificar os suspeitos na região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o policial militar tinha antecedentes por três crimes de ameaça e que estava em situação funcional como ‘agregado’, conforme estabelecido pelo Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará. Nesta situação específica, Geilson foi afastado temporariamente por ter ultrapassado um ano contínuo de licença para tratamento de saúde própria.

Nas imagens do circuito de segurança do local, é possível ver quando um dos homens de capacete saca uma pistola e efetua disparos contra o PM no interior do comércio. Logo depois, um segundo envolvido entra no comércio também de capacete e dispara contra ele. Os homens fogem do local em seguida.

O PM chegou a ser afastado também em agosto de 2023, após decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), que abriu procedimento disciplinar. Em nota, a CGD confirmou que o processo administrativo instaurado contra ele encontra-se em fase de instrução processual. Na esfera criminal, o processo é de responsabilidade do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Geilson Lima ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública e Cidadania em Icó, em 2021, e candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal (PL) nas Eleições de 2022, além de pré-candidato a vereador em 2024.

A SSPDS informou ainda que a ocorrência segue em andamento e as investigações ficarão a cargo da Delegacia Regional de Icó.

PM pré-candidato a vereador é assassinado dentro de frigorífico; ASSISTA E LEIA MAIS:https://t.co/HgsXDuKJjc pic.twitter.com/vK3GhVo7sX — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 11, 2024

Fonte:DOL /Alessandra Gonçalves/ Com informações Diário do Nordeste e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/05/2024/08:46:36

