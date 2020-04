Itaituba- Secretaria de Saúde recebe duzentos testes rápidos e medicamentos contra o covid-19

(Foto:Divulgação) A Prefeitura de Itaituba por meio da SEMSA-Secretaria de Saúde recebeu na manhã deste dia 25, duzentos (200) testes rápidos e uma quantida de Hidroxicloroquina é Azitromicina.

De acordo com o Secretário de Saúde Adriano Coutinho o recebimento dos testes rápidos é de grande importância nesse momento e enfatiza:”Os testes rápidos são para detecção do COVID-19. São testes sorológicos e terão como objetivo fazer a triagem e diagnóstico precoce de pacientes que apresentem sintomas do COVID-19.” Disse ainda: ” além dos testes rápidos chegou também as medicaçoes de Hidroxicloroquina e Azitromicina; Essas medicações são utilizadas no manejo de pacientes graves com COVID-19.”

Adriano Coutinho ainda ressalta: ” Gostaria de ressaltar a nossa população que, a Secretaria de Saúde tem intensificado as barreiras sanitárias e fiscalizações em todos os estabelecimentos, onde existem aglomerações de pessoas.”

E o Secretário Adriano faz um apelo à população: ” Peço o apoio e a compreensão de todos; Onde a Secretaria não estiver, seja voce o fiscal da saúde, evitando aglomerações. Cobre das outras pessoas o uso de máscaras; usar com frequência a higiene pessoal lavando bem as mãos, utilizar álcool em gel 70, precisamos da ajuda de todos neste momento.” Destaca ainda: ” Itaituba vai passar por momentos bem complicados nos últimos quinze(15) dias, mas com a colaboração de todos poderemos vencer essa guerra contra esse vírus sem maiores consequências na saúde pública. Por tanto peço mais uma vez a colaboração de todos precisamos que a população contribua de forma mais atuante, para que tão logo consigamos ter êxito nessa empreitada para que a paz restabelecida em nossa cidade, argumentou o Secretário.”

