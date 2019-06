Mandante de assassinato de missionária Dorothy Stang deixa a cadeia para ir a hospital

Fazendeiro Regivaldo Pereira Galvão, mais conhecido pelo apelido de “Taradão”, foi condenado a 30 anos de reclusão

(Foto:Antônio Silva)

“Taradão”, condenado pela morte de Dorothy Stang, deve ser reconduzido à cadeia nas próximas horas

Regivaldo Pereira Galvão, mais conhecido como “Taradão”, está sendo transferido para um hospital particular em Altamira na tarde desta quarta-feira (12) devido uma ferida infeccionada na região tíbia.

Preso desde abril, Regivaldo foi condenado pelo homicídio da missionária norte-americana Dorothy Stang e está custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAlt).

Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do estado do Pará (Susipe), ele estava sendo atendido na Unidade de Saúde Penitenciária desde o último sábado (12) com curativos e medicamentos. Ontem (11), Regivaldo foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Altamira, mas na tarde de hoje apresentou febre e avanços no quadro de infecção, sendo constatada a necessidade de transferência hospitalar.

A transferência do interno está sendo realizada sob escolta policial para o Hospital Santo Agostinho, localizada no município. Não há informações sobre como o condenado adquiriu a ferida, pois o preso só informou a direção da unidade quando já apresentava estágio avançado de infecção.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...