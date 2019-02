Polícia Civil avalia atuação no baixo Amazonas e Diretor de Polícia do Interior projeta melhorias para a região

Coletiva de imprensa na 16ª Seccional de Polícia Civil — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

Contratação de novos servidores, aumento da capacidade de internet e lanchas vão colaborar com a melhoria do trabalho da PC no oeste do Pará.

O delegado de Polícia do Interior da Polícia Civil do Pará, José Humberto de Melo Junior, esteve em Santarém, oeste do Pará, para avaliar a atuação da PC no Baixo Amazonas. A coletiva aconteceu neste domingo (24) na sala de reuniões 16ª Seccional de Polícia Civil.

Participaram da coletiva o Superintendente Regional de Polícia Civil do Baixo Amazonas, Jamil Farias Casseb, o Diretor da 16ª Seccional de Polícia Civil, Germano do Vale, assim como a responsável pela Deam e Deaca, delegada Andreza Alves.

Ao G1, o delegado José Humberto falou sobre a contratação de novos servidores para atender à demanda de ocorrências na região e comentou sobre a necessidade de reformar alguns prédios de delegacias da região, como já consta no planejamento.

Plantões em Alter do Chão e Delegacia da Mulher

Entre os temas abordados na coletiva, a Polícia Civil avaliou como positiva a presença de servidores plantonistas tanto na UIPP de Alter do Chão, quanto na Delegacia de Atendimento à Mulher, principalmente aos finais de semana.

Para o diretor da 16ª Seccional, são aos fins de semana que os proprietários de imóveis em Alter do Chão tomam conhecimento que foram vítimas de furtos. “Esta vítima se dirige até a UIPP e lá tem um servidor nosso, assim como viaturas”, disse Germano.

Contratação de novos servidores

Durante o encontro, o delegado José Humberto também falou sobre a necessidade da contratação de novos servidores para atender a demanda na região. Alguns servidores da Prefeitura de Santarém foram cedidos à Polícia Civil, porém esses só poderão ficar até 31 de julho.

José Humberto contou que a primeira etapa para sanar esta problemática era conseguir um prazo para a permanência desses profissionais cedidos, o que foi possível estender até 31 de julho, não sendo possível estender mais que isso.

“A segunda fase da resolução do problema é sentar junto com o secretário de segurança, delegado geral e com o comandante da PM e tentar o mais breve possível fazer a contratação desse pessoal, nem que seja por PSS (Processo Seletivo Simplificado)”, disse.

Mediação de conflitos

Outro ponto avaliado pela Polícia Civil, foi a implantação da Mediação de Conflitos, que é a possibilidade de resolver pequenos impasses, evitando que novos procedimentos sejam realizados, como briga de vizinhos, ou crimes de menor potencial ofensivo.

O Superintendente Regional Jamil Farias Casseb avaliou positivamente esse recurso, que não é mais uma novidade na região oeste do Pará. “É uma experiência fantástica que já vem sendo desenvolvida em outros municípios da nossa região e hoje já temos na UIPP do Santarenzinho e da Nova República

Melhorias

Na ocasião, os profissionais da segurança pública falaram das melhorias para o trabalho da Polícia Civil na região. Por intermédio do delegado José Humberto, novos computadores deverão chegar nos próximos dias em Santarém para sanar a problemática dos registros de Boletim de Ocorrência durante á noite e nos fins de semana. Os serviços de internet também receberam aumento na capacidade, para atender a demanda.

“Alguns servidores estão se aposentando, ano passado perdemos seis escrivães, que eram de fundamental importância, e quem faz esses serviços são os assistentes administrativos, assim como os servidores da prefeitura cedidos para a polícia. Então dentro das nossas possibilidades estamos tentando solucionar, realmente existe essa problemática ainda. A sala de ocorrência fica disponível de 8h da manhã até as 19h e a população às vezes quer vir a noite, que é quando está funcionando a Central de Flagrantes. Estamos sanando essa problemática para atender com excelência a população”, disse Germano do Vale.

Outra novidade para a melhoria no trabalho da Polícia Civil é a chegada de duas embarcações do tipo lancha, para atender as ocorrências com acesso somente por rio, além do transporte de policiais para operações em outras cidades da região.

