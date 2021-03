Jacaré flagrado no lago municipal em Novo Progresso

JACARÉ É FLAGRADO DESCANSANDO SOBRE BARRANCO DE AREIA NO LAGO MUNICIPAL. (Foto:Jailson Rosa)

O animal foi flagrado na tarde desta quarta-feira(17),quando estava “descansando” em um barranco de areia no segundo lago municipal, próximo ao Ginásio de esporte.

O animal que possui um tamanho que chamou a atenção daqueles que passavam, foi fotografado, sendo que o animal mostrou tranquilidade no local que estava.

É de conhecimento de todos que praticam as caminhadas em torno do lago municipal, que é comum se deparar com a presença das capivaras entre outros pequenos animais no local.

