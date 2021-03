Mulher presa por trafico de drogas é transferida para Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A transferência ocorreu por volta das 04h00min, da manhã de hoje (18), a qual ficará custódia sob os cuidados da Seap/PA, pós o bloco carcerário feminino no município de Novo Progresso é provisório, o qual as internas ficam na espera por vaga no presídio feminino. Após nossa reportagem buscar saber sobre a detenta, a mesma já possui outras passagens sob a acusação de comércio de entorpecentes.

A interna está presa, sendo acusada do crime de tráfico de drogas. A qual foi no dia 24 de fevereiro de 2021, pela polícia Militar.

