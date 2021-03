Mulher sofre tentativa de homicídio quando comemorava seu aniversario em um bar

A tentativa de homicídio aconteceu dentro de um bar na Rua Abel Figueiredo no Bairro Aparecida na cidade de Altamira-PA. (Foto:Divulgação)



Leia ocorrência Policial

MULHER SOFRE TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM BAR NO BAIRRO APARECIDA. (Foto:Divulgação)

Era por volta das 12h30 da Tarde dessa Quarta-feira (17/03/2021), quando a Polícia Civil de Altamira foi acionada para atender um local de crime de tentativa de homicídio em um bar na Rua Abel Figueiredo no Bairro Aparecida.

Imediatamente os policiais foram no local e obtiveram a informações que dois indivíduos estavam consumindo cerveja no estabelecimento, e ao perceberem a presença da vítima “Ilana Ribeiro de Paula” que comemorava o seu aniversário no bar, efetuaram cerca de 3 disparos em seguida fugiram em veículo Cobalt cor Cinza.

Segundo informações, a vítima foi atingida com um tiro nas costas e dois no abdômen, ela foi socorrida em um táxi até a Upa, em seguida teve que ser transferida para o hospital regional onde teria passado por uma cirurgia e encontra-se internada.

Os investigadores extraíram imagens de câmeras que demonstraram a ação dois indivíduos e foi apreendido cartuchos deflagrados que foram encontrados no local.

Após várias buscas os policiais civis encontraram o veículo usado no crime abandonado que será submetido a perícia. As investigações seguem para identificar os autores.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça com informações da Polícia Civil de Altamira).

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

