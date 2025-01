Jader Filho anuncia abertura de seleção para mais de 2 mil moradias no Pará, incluindo Novo Progresso | PA

Para acessar imagens de apoio de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida no Pará, acesse o link: https://drive.google.com/drive/folders/13m-aGHgMeJla_GmnaUYnE2Q_K2a52ZJd?usp=drive_link

Além disso, as novas residências deverão ter acesso à rede elétrica, saneamento, educação, saúde, comércios e transporte público coletivo. As casas térreas devem ter no mínimo 40 m², e apartamentos/casas sobrepostas 41,50 m² (área útil com varanda), sendo 40 m² de área principal da residência.

“Esta seleção faz parte das ações do Ministério das Cidades para o enfrentamento do déficit habitacional do Brasil. Temos monitorado, junto às prefeituras e estados, a situação da habitação no país e anúncios como este são fundamentais para garantir moradia com dignidade a quem mais precisa, como foi determinado pelo presidente Lula desde a retomada do Minha Casa, Minha Vida”, declarou Jader Filho.

O Ministério das Cidades divulgou, nesta segunda-feira (20), que 37 municípios do Pará foram habilitados para apresentarem propostas de projetos habitacionais no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). A novidade foi anunciada pelo ministro Jader Filho em portaria publicada no Diário Oficial da União.

Região Metropolitana de Belém

Benevides – 150 UH Marituba – 50 UH

Região Nordeste

Augusto Corrêa – 50 UH Aurora do Pará – 50 UH Capanema – 50 UH Curuçá – 25 UH Limoeiro do Ajuru – 25 UH Marapanim – 50 UH Moju – 50 UH Ourém – 25 UH Peixe-Boi – 50 UH Santa Luzia do Pará – 50 UH Santa Maria do Pará – 50 UH São Caetano de Odivelas – 25 UH São Domingos do Capim – 50 UH Tracuateua – 50 UH

Região Sudeste

Bom Jesus do Tocantins – 20 UH Dom Eliseu – 50 UH Itupiranga – 50 UH Nova Ipixuna – 50 UH Novo Repartimento – 100 UH Redenção – 50 UH Rondon do Pará – 150 UH Tucuruí – 100 UH Ulianópolis – 50 UH

Região Sudoeste

Aveiro – 50 UH Itaituba – 50 UH Jacareacanga – 25 UH Novo Progresso – 50 UH Placas – 50 UH

Região Oeste / Baixo Amazonas

Alenquer – 40 UH Juruti – 150 UH Óbidos – 150 UH Santarém – 60 UH

Região do Arquipélago do Marajó

Anajás – 25 UH Breves – 50 UH Melgaço – 50 UH

