Suspeito de sequestrar casal e roubar carro é preso em Marabá

(Foto: Reprodução) – O crime ocorreu na noite de domingo (19), às 21h30, na Avenida Minas Gerais, no bairro Novo Horizonte, Núcleo Cidade Nova

Na noite de domingo (19), às 21h30, a Polícia Militar de Marabá foi acionada por meio de grupos de WhatsApp do 1º Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Núcleo Integrado de Operações Policiais (NIOP) sobre um sequestro que envolveu um casal na Avenida Minas Gerais, no bairro Novo Horizonte, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. As vítimas estavam conduzindo uma caminhonete SW4 quando foram abordadas por dois indivíduos, sendo que um deles estava armado, conforme relatado em vídeos que circulavam nas redes sociais.

O casal foi mantido refém por cerca de nove horas durante o crime encomendado por uma quadrilha especializada em adulteração e revenda de automóveis. Após o roubo, as vítimas foram transferidas para outro veículo enquanto a SW4 era levada para fora do estado. Os criminosos abandonaram um carro modelo Gol durante a ação e fugiram em direção a um destino desconhecido.

Em resposta imediata à situação, a Polícia Militar mobilizou várias guarnições para identificar tanto as vítimas quanto os responsáveis pelo crime. Informações indicaram que os suspeitos haviam deixado o município de Marabá, o que resultou na participação de guarnições de outras cidades, como Eldorado dos Carajás e Parauapebas.

As buscas se estenderam pela madrugada desta segunda-feira (20), devido ao desaparecimento das vítimas. Às 16h do mesmo dia, a polícia recebeu notícias de que os suspeitos estariam se deslocando em um veículo Polo Branco/Volkswagen do município de Eldorado dos Carajás para Marabá. Uma guarnição da Polícia Militar destacada na zona rural da Vila Sororó foi enviada ao encontro dos suspeitos.

Ao estabelecer uma barreira na área, os policiais avistaram um veículo com as características mencionadas e ordenaram a parada. No entanto, os indivíduos não obedeceram e iniciaram uma fuga, sendo perseguidos pela guarnição. Cerca de 10 quilômetros antes da chegada à Vila Sororó, os suspeitos perderam o controle do carro e entraram em uma área de mata. Durante a fuga, eles atiraram contra os policiais.

Uma das guarnições conseguiu alcançar um dos suspeitos ainda em fuga, identificado como Washington Oliveira Martins Júnior. Durante a captura, ele cooperou com os policiais e confessou sua participação no assalto da noite de domingo (19). O indivíduo foi encaminhado à 21ª Seccional de Polícia Civil de Marabá para a adoção dos procedimentos cabíveis.

As buscas pelo segundo suspeito continuam com o apoio das Guarnições Policiais Tático Comando, 1º BME, comandado pelo Major Teixeira, e outras unidades do 4º Batalhão e PRF. Durante as investigações, foram constatados sinais de possível adulteração no Polo Branco utilizado pelos criminosos.

Devido à periculosidade de Washington e para garantir a segurança dele e dos agentes policiais envolvidos na operação, foi necessário o uso de algemas durante sua condução à delegacia. As autoridades permanecem mobilizadas na busca pelo segundo suspeito e na investigação do caso.

Leia Também:

Casal é mantido refém durante roubo de veículo avaliado em R$ 400 mil em Marabá | PA

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/01/2025/15:35:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...