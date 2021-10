Após 100 dias prefeito Gelson Dill em vídeo,anuncia conclusão da obra de recuperação da Ponte Da Avenida Brasil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As obras publicas devem ter placas de sinalização da fonte de recurso ou se terceirizada e valores gastos (custo da obra), e informar o nome da empresa que está executando a obra, do do técnico e/ou engenheiro responsável por ela.

O prefeito Gelson Dill (MDB) de Novo Progresso, na companhia do Secretario de Obras “Nego Manfroi”, gravou vídeo neste sábado 23, que a obra está pronta. Dill não falou em valores e de onde saiu o recurso para reconstrução da ponte do córrego dos bueiros na avenida Brasil. Em vídeo Dill disse que o tráfego está liberado a partir deste sábado, o secretario aparece ao lado , mas não fala.

