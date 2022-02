João de Deus é condenado a mais 4 anos de prisão

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A condenação deve-se a crime ocorrido em 2018, em que foi vítima uma mulher. Segundo a determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o falso médium deve indenizar a vítima em R$ 20.000 por danos morais.

Em prisão domiciliar, o autodenominado médium conhecido como “João de Deus” foi condenado hoje a mais quatro anos de prisão por violação sexual mediante fraude. A defesa pode recorrer da sentença. As informações são do FOLHAPRESS

