João Doria desiste de se candidatar a presidente da República

(Foto:Reprodução) – Horas depois de exonerar nove ministros que vão disputar as eleições deste ano, o governo federal oficializou há pouco a saída do general Walter Braga Netto do cargo de ministro da Defesa e o nomeou para um novo posto no Palácio do Planalto: o de Assessor Especial do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Braga Netto é cotado para ser o vice de Bolsonaro na busca pela reeleição.(As informações são do Pedro Venceslau).

De acordo com a lei eleitoral, ministros precisam deixar o cargo seis meses antes das eleições. O prazo de desincompatibilização para líderes na Esplanada neste ano, portanto, expira em 2 de abril. Para o caso do novo cargo de Braga Netto, a saída da máquina pública precisa acontecer apenas três meses antes das eleições, o que dará ao provável vice de Bolsonaro um lugar privilegiado no Planalto ao lado do presidente.

O novo ministro da Defesa é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, antes comandante do Exército, cargo que passará a ser ocupado pelo general Marco Antônio Freire Gomes. As mudanças foram informadas em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

A posse de Freire Gomes como novo comandante do Exército está marcada para ocorrer ainda hoje, às 17 horas. A solenidade deve contar com a presença do presidente Bolsonaro.

Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/16:55:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...