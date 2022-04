Doria recua, sai do governo e será candidato a presidente

João Doria e Rodrigo Garcia sentados lado a lado- (Foto:Divulgação/Governo do Estado de São Paulo) –

Desistência da candidatura havia sido anunciada para pressionar tucanos a não tentarem golpe na convenção do PSDB

Doria decidiu permanecer com sua pré-candidatura depois de um encontro com Rodrigo Garcia Poder360 31.mar.2022 (quinta-feira) – 14h59

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) recuou da desistência de sua pré-candidatura à Presidência. Doria continuará como o nome tucano à disputa presidencial e deixará o governo do Estado.

Mais cedo, aliados de Doria e de Rodrigo Garcia (PSDB) diziam que o governador não seria mais candidato a presidente e ficaria no governo até o fim do mandato. Depois, aliados de Eduardo Leite (PSDB) desconfiaram dos movimentos de Doria e viram pressão por apoio.

Depois do anúncio de desistência, na manhã desta 5ª feira (31.mar.2022), Doria conseguiu várias manifestações públicas de apoio e isso amarra —embora não garanta— que a convenção do PSDB referende no meio do ano seu nome para a corrida ao Planalto.

Doria venceu as prévias no fim do ano passado, mas não conseguiu diminuir a resistência de caciques do partido ao seu nome. Somado a isso, manteve a intenção de votos na casa dos 2%.

Pesquisa PoderData, realizada de 27 a 29 de março de 2022, mostra Doria empatado com outros pré-candidatos da chamada 3ª via. O governador paulista tem 3%; André Janones (Avante), com 2%; e Eduardo Leite (PSDB) e Simone Tebet (MDB), com 1% cada um.

Foram 3.000 entrevistas em 275 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR 06661/2022.



O grupo de Garcia, pressionou pela saída de Doria do governo. Deputados estaduais ligados ao vice ameaçam impeachment. A avaliação é de que Como governador, o vice teria a mídia espontânea do cargo e possibilidade de negociar com a caneta na mão. Além disso, ele teria dificuldade em se distanciar dos índices de rejeição de Doria caso ele se mantenha no governo.

A decisão de continuar com a pré-candidatura à Presidência veio depois de um encontro com Garcia. Doria fará um pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes, às 16h.

O governador paulista conquistou o direito de concorrer à Presidência pelo PSDB depois de derrotar Leite e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio nas prévias do partido, realizadas em novembro do ano passado. De lá para cá, porém, não conseguiu desarmar a resistência interna de caciques do PSDB e tampouco reduziu a sua rejeição nas pesquisas de intenção de voto.

Derrotado nas prévias tucanas, Leite mantinha conversas com o PSD e avaliou concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido, mas desistiu da mudança. Ele anunciou na 2ª feira (28.fev) que renunciará ao cargo de governador e que decidiu permanecer no PSDB.

O anúncio de Eduardo Leite de deixar o governo do Rio Grande do Sul e a indicação de que poderia, sim, disputar novamente a candidatura, tornou a situação ainda mais complicada para Doria. Tanto o governador gaúcho quando o paulista nunca tiveram mais do que 3% no PoderData em 2022.

Por:Jornal Folha do Progresso em 31/03/2022/17:32:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...