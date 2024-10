Joelma e Manu Bahtidão vão se apresentar no Teleton 2024

(Foto: Reprodução) – Campanha da AACD promovida pelo SBT visa arrecadar R$ 35 milhões com participação de artistas como Fátima Bernardes, Xuxa, Adriane Galisteu e Renato Aragão

A cantora Joelma será uma das atrações do Teleton, campanha da AACD realizada pelo SBT, que ocorre no próximo final de semana. Além da paraense, a cantora Manu Bahtidão também estará presente.

Joelma já participou diversas vezes do Teleton, mas será a primeira vez que Manu Bahtidão participará. O jornalista Léo Dias, que será um dos apresentadores, fez um pedido à direção para estar no mesmo horário da apresentação de Manu, por admirar a cantora.

Outros artistas também estarão presentes na campanha, como Fátima Bernardes, Xuxa Meneghel, Adriane Galisteu, Eliana, Tom Cavalcante, Tati Machado, Nattan, MC Daniel, João Gomes, Daniel, Renato Aragão, Maísa, Zezé Di Camargo, Juliette, Dani Calabresa, Ana Furtado, Lexa, entre outros.

A meta do Teleton, que chega à 27ª edição este ano com o tema “Solidariedade e Gratidão”, é arrecadar R$ 35 milhões, que serão destinados às unidades da AACD espalhadas pelo Brasil.

Fonte: Matheus Viggo – Oliberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2024/14:08:12

