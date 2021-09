Bandidos levaram R$ 200 mil de cofre após matar a tiros proprietário rural na frente de neto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os bandidos chegaram ao sítio na noite desta segunda-feira (30), perguntando para o idoso onde estava o cofre, que eles iriam levar. Dentro estavam guardados cerca de R$ 200 mil de acordo com informações do site Ligado na Notícia.

O trio que invadiu a propriedade rural, um sítio na região de Laranja Lima, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, levou um cofre com R$ 200 mil. Ireno Dias dos Santos, de 70 anos, foi assassinado na frente do neto de 10 anos.

