PCC promete “resposta de sangue” e faz plano para matar policiais

(Foto: Reprodução) – Agentes penitenciários flagraram o preso tentando destruir evidências, ao engolir parte dos manuscritos

Um manuscrito apreendido na cela de um interno identificado como Luis Alberto dos Santos Aguiar Junior, na Penitenciária de Presidente Venceslau (SP), menciona um plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) intitulado “resposta de sangue”.

O documento detalha ações coordenadas para promover ataques violentos a agentes públicos, manifestações manipuladas e tentativas de desestabilizar o sistema prisional.

Os bilhetes também apontaram o uso da ONG Pacto Social & Carcerário como ferramenta estratégica para legitimar as ações da facção. O caso foi investigado no âmbito da Operação Scream Fake, deflagrada nessa terça-feira (14/1).

Em 1º de novembro de 2023, durante vistoria de rotina no pavilhão A, raio I, agentes penitenciários flagraram Luis Alberto tentando destruir evidências, ao engolir parte dos manuscritos. O material restante foi recolhido e, posteriormente, analisado pela polícia.

Os manuscritos mencionavam termos como “sintonia dos gravatas” e “apoio resumo da externa”, expressões que indicavam coordenação direta da liderança do PCC dentro e fora dos presídios. A comunicação cifrada incluía, ainda, instruções para o uso de manifestações públicas como fachada para pressionar o governo.

Investigações apontam que o PCC planejava executar três alvos específicos, descritos como “tiranos”, para demonstrar sua força e retaliar ações que o grupo considera opressivas no sistema prisional. A facção previu represálias, mas argumentava que o impacto seria suficiente para alterar o tratamento dado aos detentos.

O plano também incluía paralisações coordenadas nos presídios e protestos externos liderados por familiares e ONGs em locais estratégicos, como o Fórum João Mendes, e comunidades periféricas, como Paraisópolis. Faixas com mensagens contra o sistema penitenciário seriam exibidas em áreas visíveis para a imprensa.

Operação Scream Fake

As investigações culminaram na Operação Scream Fake, realizada nessa terça (14/1) pelo Gaeco e pela Polícia Civil. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e no Paraná, levando à prisão de 12 pessoas, incluindo a presidente e o vice-presidente da ONG Pacto Social & Carcerário, além de três advogados ligados à facção criminosa.

Fonte: Mirelle Pinheiro – Google News – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/18:11:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...