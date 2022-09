Mulher ateia fogo no próprio marido durante bebedeira no interior do Pará

(Foto:Reprodução) – Um homem teve o corpo queimado pela mulher dele em São Félix do Xingu, no sul do Pará. O caso teria ocorrido na última sexta-feira (9/9) em uma área na zona rural do município.

Segundo informações, os dois estariam bebendo em um bar e depois foram para casa. No local, o casal se desentendeu e a mulher acabou jogando uma garrafa de álcool e em seguida ateou fogo no próprio marido.

Em um vídeo compartilhado pelas redes sociais, o homem lamenta o ocorrido e relata que não esperava a agressão da companheira, a qual ele diz que tratava bem. “Lá em casa o freezer está cheio de carne. Não falta nada”, afirma a vítima.

Disse ainda, que só não morreu, porque foi rápido e “caiu na capoeira”. O homem confessa também que não matou a mulher depois, porque foi impedido por outro homem.

A vítima ficou com marcas de queimaduras nas costas, braço, mão e o cabelo também foi consumido pelo fogo. Não foi informado se o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. (Com informações Native News Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/

