Jogador de 20 anos mata presidente de clube da Série D

Vinicius Corsini (à direita), de apenas 20 anos, foi preso e responderá pelo crime. |Foto: Reprodução

José Danilson de Oliveira, presidente do Nacional de Rolândia, clube da Série D do Campeonato Brasileiro, foi morto a facadas na noite desta quarta-feira (16). Segundo a PM (Polícia Militar), o homem, de 58 anos, foi ferido quando saia do trabalho.

Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital do Coração de Londrina, mas não resistiu aos ferimentos. “O paciente deu entrada em estado gravíssimo. Foi prontamente levado para o centro cirúrgico e passou por procedimento de emergência com a equipe de cirurgia torácica. Contudo não foi possível reverter o quadro e, infelizmente, houve o óbito”, diz a nota do hospital.

O principal suspeito é o meia Vinicius Corsini, que defendeu o Nacional em 2018. O atleta de 20 anos foi contido por populares até a chegada da PM e confessou o crime à corporação. Ele não explicou o motivo do crime, mas reconheceu que tinha desavenças e esfaqueou o pescoço do presidente.

Além de ser presidente do Nacional, Danilson também era muito conhecido na região pela carreira política. Ele exerceu três mandados como vereador em Rolândia, chegou a ser presidente da Câmara, e era candidato nas eleições deste ano pelo PSB. Além disso, também já tinha atuado como vice-prefeito da cidade.

O Nacional estreia na Série D contra a Ferroviária no próximo sábado (19), às 16h30, no estádio Erich George, em Rolândia.

O Nacional confirmou o falecimento do presidente José Danilson de Oliveira na noite desta quarta. “Faleceu o Nosso Presidente Danilson. Que Deus o receba, obrigado por tudo o que fez pelo Nacional”, publicou a página oficial do Nacional no Facebook.

Já a prefeitura de Rolândia declarou luto oficial. A administração municipal destacou a importância do trabalho do dirigente para a região norte do Paraná.

“O município perdeu hoje um de seus ícones na política e no esporte. José Danilson de Oliveira35 era presidente de honra do Nacional Atlético Clube, time de futebol mais longevo do norte do estado, que é o atual campeão da Taça Federação Paranaense de Futebol e que disputará um campeonato brasileiro após 20 anos de espera. Ele deixa um legado de amizade, respeito, admiração e muito trabalho por Rolândia”, lamentou.

Com informações de Futebol Interior

