Polícia Civil emite gratuitamente Certidão de Antecedentes Criminais

(Foto:Reprodução) – A Certidão de Antecedentes Criminais é um documento essencial para qualquer cidadão interessado em participar de processos de concursos públicos, programas de intercâmbio educacional e até em entrevistas de emprego.

A Polícia Civil do Pará disponibiliza o documento de forma gratuita e online, por meio do site da instituição, com validade de 90 dias.

A Polícia Civil informa que para solicitar a Certidão, é preciso acessar o site da instituição, (clique aqui), localizar a aba “Serviços”. Em seguida, deve-se clicar em “Certidão de Antecedentes Criminais”, selecionar a opção gerar novo documento, para a inserção dos dados pessoais como número do RG, CPF, Data de nascimento, naturalidade e nome dos pais. Feito isso, é só esperar a emissão do documento. O arquivo pode ser impresso ou salvo no computador ou no aparelho celular, para eventuais necessidade de apresentação.

O documento, informa a PC, indica se existe ou não registros criminais em nome de uma pessoa, nos sistemas policiais ou judiciais. Ele, também, confere maior segurança tanto para empresas no processo de contratação de funcionários, quanto para órgãos públicos na admissão de novos concursados, bem como para embaixadas em caso de deslocamentos de brasileiros a outros países.

“É nesta Certidão que se registra a situação da pessoa diante do sistema da polícia no momento da pesquisa, por meio de uma resposta positiva ou negativa quanto a possíveis pendências criminais atuais.O documento pode ser emitido para situações como a de vínculo empregatício, nomeação em concurso público, programas de intercâmbio, entre outros”, informa a Polícia Civil.

Para o papiloscopista da Polícia Civil, Fernando Santa Rosa, o documento dá uma garantia para as pessoas e evita fraudes em seu nome. “É muito importante realizar a atualização do documento constantemente. A emissão da certidão auxilia nisso, pois é uma garantia de que em seu nome não há registro nos órgãos policiais e jurídicos”.

Como obter a Certidão de Antecedentes Criminais

O documento é obtido de forma online no site da Polícia Civil, e em casos excepcionais, presencialmente, na Divisão de Identificação, que funciona na Delegacia Geral de Polícia Civil, na avenida Governador Magalhães Barata, nº 209, no bairro de Nazaré, em Belém.

A emissão do documento é gratuita e tem validade de 90 dias, após esse período, deve-se pedir uma nova via.

Por: Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...