Jogador sofre ataque cardíaco e morre em campo de Belém

(Foto: Reprodução) – O mundo do futebol é marcado mais uma vez por uma fatalidade em campo. Neste domingo (27), em meio a um jogo, morreu o jogador amador Marcelo Carioca, mais conhecido como ‘Pato Roco’. Segundo informações de testemunhas, ele teve uma parada cardíaca durante a partida que acontecia no Clube dos Sindicatos, próximo ao campo do bairro do Coqueiro, em Belém.

Os amigos do jogador lamentam a morte repentina. Ainda não há informações sobre o local do velório e sepultamento.

