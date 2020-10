Meia deixa o União de Rondonópolis para disputar Campeonato Brasileiro da Série C

O meia Edson Carvalho deixou o União e vai jogar no Vila Nova (GO), no Campeonato Brasileiro da Série C. Ele foi uma das revelações da equipe de Rondonópolis e jogou pela Série D. A decisão teria sido consensual “Muito sucesso ao nosso atleta”, desejou o presidente da agremiação, Edicarlos Olegini, em uma mensagem.

Edson foi campeão da Copa FMF 2017, bicampeão sub-19, sub-23 e pelo Internacional (RS) em 2019, quando estava emprestado ao clube gaúcho.

O próximo desafio do União pela Série D, é no domingo, às 15h, contra o Real Noroeste, no Salvador Costa, em Vitória, no Espírito Santo.

Outro time que teve baixa foi o Sinop. A diretoria dispensou o treinador Alexandre Carioca, que havia sido efetivado há menos de um mês (em 4 de setembro), para substituir Marcos Birigui. “A sequência de duas derrotas a frente do Galo no Norte na competição (Série D) motivou a diretoria a fazer uma mudança no departamento de futebol”, justifica. O diretor do clube Gabriel Ferri, assumirá interinamente.

