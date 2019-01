Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Papa Francisco orou pelas vítimas do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, durante participação na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Panamá, neste domingo (27). O pontífice apelou pela misericórdia de Deus para os que morreram. “Ao mesmo tempo, expresso meu amor e proximidade espiritual para seus parentes e toda a população do estado de Minas Gerais”, disse o religioso, como reportado pelo ‘G1’.

(Foto:© Alessandro Bianchi/Reuters)- Benção ocorreu durante participação do pontífice da Jornada Mundial da Juventude, no Panamá Papa Francisco reza por vítimas da tragédia em Brumadinho

