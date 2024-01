Jogos de hoje, quinta-feira (25/01): veja onde assistir ao vivo e os horários das partidas

Copa da Ásia, Campeonato Argentino, final da Copinha e outras competições nacionais e internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira.

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (25/01), incluem partidas pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela Copa da Inglaterra e por outras competições nacionais e internacionais.Às 15h30, Corinthians x Cruzeiro jogam pelo final da Copinha. Já às 21h30, Audax Rio e Fluminense jogam pelo Campeonato Carioca.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hojeCampeonato Argentino

Tigre x Sarmiento – 19h – Star+

Instituto x Deportivo Riestra – 19h – AFA Play

Tucumán x Rosario – 21h15 – AFA Play

Central Córdoba x Newell’s Old Boys – 21h15 – ESPN 4 e Star+

Campeonato Baiano

Juazeirense x Jequie – 19h15 – TVE e Youtube (TVE Bahia)

Jacuipense x Atlético-BA – 21h30 – TVE e Youtube (TVE Bahia)

Campeonato Carioca

Vasco x Madureira – 21h30 – SporTV, CazéTV e Premiere

Audax Rio x Fluminense – 21h30 – Youtube (Canal GOAT)

Campeonato Paulista

Santos x Ponte Preta – 19h30 – TNT, HBO Max e Paulistão Play

Santo André x Novorizontino – 21h – Paulistão Play e Youtube (Paulistão)

Copa da Ásia

Coreia do Sul x Malásia – 08h30 – ESPN 4 e Star+

Jordânia x Bahrein – 08h30 – Star+

Quirguistão x Omã – 12h – Star+

Arábia Saudita x Tailândia – 12h – Star+

Copa da Inglaterra

Bournemouth x Swansea – 16h45 – ESPN 4 e Star+

Copa do Rei da Espanha

Atlético Madrid x Sevilla – 17h – ESPN e Star+

Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha)

Corinthians x Cruzeiro – 15h30 – TV Globo, CazéTV e SporTV

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/12:17:47

