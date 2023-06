Jorge Jesus assumirá a seleção da Arábia Saudita, afirma jornal local

O treinador encerrou o contrato com o Fenerbahçe ao fim da temporada europeia; Jesus deve seguir com a seleção saudita até a Copa do Mundo de 2026.

O treinador Jorge Jesus está de casa nova: o português irá assumir a seleção da Arábia Saudita, segundo o jornal local Al Riyadh. Jesus, que chegou a negociar com o Flamengo em abril, deixou o Fenerbahçe ao fim da temporada europeia e seguirá para o Oriente Médio, onde deve ficar até a Copa do Mundo de 2026.

O contrato com a seleção da Arábia Saudita será de três anos. Esta não é a primeira vez que Jorge Jesus trabalhará no país. O treinador chegou a comandar o Al-Hilal entre 2018 e 2019, antes de assumir o Flamengo, onde viveu uma grande fase.

Atualmente com 68 anos, Jorge Jesus marcou a história do clube carioca e também teve uma grande passagem pelo Benfica, de Portugal. O treinador já conquistou os seguintes títulos:

3x Campeonato Português;

1x Brasileirão;

1x Supercopa da Arábia Saudita;

1x Supercopa do Brasil;

1x Libertadores;

1x Supercopa Sulamericana;

2x Supertaça de Portugal;

6x Taça da Liga de Portugal.

Arábia Saudita em Mundiais

A seleção saudita tem seis participações em mundiais, tendo se classificado nos dois últimos torneios. Seu melhor desempenho foi em 1994, quando caiu nas oitavas-de-final para a Suécia, ao perder por 3×1. Em 2018 e 2022, foram eliminados na fase de grupos.

Na Copa do Mundo de 2022, os árabes fizeram história ao vencerem a Argentina na primeira rodada do Grupo C, pelo placar de 2×1. Os hermanos correram o risco de deixar a competição na primeira fase, mas conseguiram superar o percalço e conquistaram o título da edição.

