‘Chip da beleza’: Anvisa suspende venda e uso dos implantes hormonais no Brasil

A Anvisa proibiu a comercialização e o uso de implantes de terapia hormonal, conhecidos como “chip da beleza”.

A decisão atinge os implantes hormonais manipulados em farmácias. Prevê a suspensão da manipulação, comercialização, propaganda e uso desses implantes.

Os “chips” mais comuns têm o tamanho de um palito de fósforo e são aplicados de forma subcutânea; trazem na composição um ou mais tipos de hormônios. São prescritos para fins estéticos e também para tratamento de fadiga e sintomas de menopausa.

Esse tipo de implante não tem registro na Anvisa. Mas, mesmo assim, é vendido e usado. Agora, a agência decidiu proibir por considerar que não há garantia de qualidade, eficácia e nem segurança desses produtos que podem gerar efeitos indesejáveis e graves para a saúde.

Além da suspensão, a Anvisa publicou um alerta para a população e profissionais de saúde: dentre as principais complicações observadas em pacientes que fazem uso desses implantes manipulados estão elevação do colesterol, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC) e arritmias cardíacas.

A orientação da Anvisa para quem tem um implante é procurar seu médico.

“A gente vem observando um aumento dos eventos de danos à saúde da população. Então, quando ocorre esse tipo de problema, a gente tem a obrigação, como agência sanitária, de mitigar esse risco e a medida preventiva tem esse propósito. E junto de uma avaliação com seu médico, verificar a necessidade de retirar ou acompanhar esse implante que está no paciente. Essa é uma avaliação médico-paciente”, afirma Marcus Aurélio Miranda de Araújo, gerente-geral de fiscalização da Anvisa.

Fonte: Jornal Nacional Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/13:52:22

