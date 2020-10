Jornalista da Record é sequestrado e tem carro encontrado em chamas

Jornalista está desparecido após ter a casa invadida e ser rendido, junto com a esposa, que foi encontrada amarrada dentro do imóvel. – (Foto:Reprodução)

O jornalista Romano dos Anjos, que trabalha na Record TV em Boa Vista, capital de Roraima, foi sequestrado na noite desta segunda-feira (26). O veículo do apresentador foi encontrado em chamas por volta das 22h, às margens da BR-174, mas sem sinal do apresentador, que continua desaparecido.

A informação foi confirmada pela diretora de jornalismo da TV Imperial Leiliane Matos. A emissora é afiliada da Record no Estado e Romano é apresentador e editor-chefe no canal. Segundo as primeiras informações, a residência de Romano, localizada no bairro Aeroporto, foi invadida e o jornalista e a sua esposa, a apresentadora de TV Nattacha Vasconcelos, foram feitos reféns.

Segundo informações ainda não confirmadas, três pessoas teriam adentrado a casa do apresentador e levado Romano junto com o veículo. A esposa do jornalista permaneceu na casa, ainda amarrada. Ela foi encontrada e passa bem, mas abalada com o acontecido. Os detalhes foram passados pela própria apresentadora às forças de segurança.

O veículo, um Fiat Mobi, foi encontrado pegando fogo pouco depois, às margens da BR-174, sentido Pacaraima, antes da Ponte do Cauamé. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A perícia foi acionada para obter mais informações sobre a ocorrência. A Polícia Militar de Roraima (PMRR) também está acompanhando o caso.

Em nota conjunta, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Militar confirmaram que atuam nas buscas pelo jornalista, inclusive com equipes de inteligência coletando informações que possam auxiliar nas investigações,

