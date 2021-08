Jovem com problemas mentais é estuprada por padrasto

A mãe da menina chegou em casa e flagrou o companheiro com a filha(Foto:Ilustrativa)

Mais um caso de violência contra mulher que aconteceu no município de Medicilândia. A mãe de uma jovem de 23 anos, que tem problemas mentais, flagrou o companheiro dela estuprando a menina. A mãe da jovem não estava em casa quando o crime iniciou. A família é moradora do Travessão do 80, área rural de Medicilândia. O estupro aconteceu por volta das 14 horas de sexta-feira, 20.

Ao ser flagrado, o suspeito saiu pela janela da casa correndo apenas de cueca. Em seguida, a mulher acionou a polícia. A PM da cidade fez buscas pela área e conseguiu prender em flagrante Leandro Rodrigues. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil onde está preso. Esse caso se soma a outros que vem sendo registrados no período da pandemia.

Ainda na região Xingu, mas no município de Porto Moz, em julho, um caso semelhante foi registrado. O padrasto teria abusado da enteada, uma adolescente de apenas 13 anos. Nesse caso, o suspeito foi preso, mas dois dias depois a justiça mandou soltar.

