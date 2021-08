SUPERLOTAÇÃO – Show de João Gomes no Pará desrespeita protocolos

Em turnê no estado, cantor já provou que aglomeração tem sido rotina em seus shows

Shows do cantor no Pará têm superlotação e falta do uso de máscaras | Reprodução

Quem ai ainda não se pegou cantando “Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me… ah, ah, ah”? A música chiclete está tocando em todos os cantos do Pará, virou dancinha no Tik Tok e é sucesso no Brasil. O hit de João Gomes já um dos mais tocados nas plataformas digitais.

E o paraense parece que conhece bem o cantor. Depois que ele fez um tour no último final de semana de julho pelo estado e comprovou seu sucesso diante do enorme público em seus shows, ele resolveu voltar. Salinas, nordeste paraense, foi um dos primeiros municípios a se render ao fenômeno João Gomes e um público gigantesco fez ele ficar um final de semana inteiro por lá.

Se ele gostou do Pará, podemos ver em seus vídeos, mas a verdade é que ele tem faturado bem por aqui. Durante a última semana, João Gomes já estava ensaiando para os seus shows em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. E na quinta-feira (19), iniciou outra turnê por aqui, cantando em Garrafão do Norte. Na sexta-feira (20), foi a vez de Marabá; neste sábado (21), ele canta em Mãe do Rio, e no domingo (22), em Bragança.



O cantor não tem compartilhado os momentos do show nas suas redes sociais, e isso pode ser porque a superlotação, ausência de distanciamento e de uso de máscaras gerem algumas críticas. A verdade é que nenhum dos protocolos sanitários orientados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) está sendo cumprido, mesmo que na publicidade dos eventos esteja escrito que seguirão “50% da capacidade local, todos os protocolos e medidas de segurança sanitárias”. O que não tem acontecido. Um dos vídeos do desrespeito aos protocolos no show de Marabá foi parar no perfil Brasil Fede Covid.

Mesmo assim, o público faz questão de compartilhar as imagens nas redes sociais, e realmente é impressionante a quantidade de pessoas amontoada no ambiente. Após esses quatro shows, ele retorna ao Pará em outubro e novembro.



Fonte:Diario Online /sábado, 21/08/2021, 18:31

