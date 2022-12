Homem é preso por divulgar vídeos íntimos na internet

Suspeito de divulgação de vídeos íntimos foi apresentado na Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, em Belém. (Foto| Talisom Lima/Ascom PC-PA)

O suspeito, que ameaçava ex-companheiras com a divulgação de imagens íntimas, foi preso pela Polícia Civil, no bairro do Jurunas, em Belém, nesta sexta-feira (9).

Suspeito de divulgação de vídeos íntimos foi apresentado na Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, em Belém.

Conforme previsto no artigo 218C do código penal, incluído pela Lei nº 13.718 de 2018, configura crime a prática de oferecer, trocar, transmitir, vender, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive pela internet – fotografias, vídeos ou outro registro audiovisual que contenha pornografia ou nudez sem o consentimento da vítima, assim como cena ou apologia de estupro ou de estupro de vulnerável ou cena de sexo.

Na manhã desta sexta-feira (9), um homem foi preso no bairro do Jurunas, em Belém, durante a 6ª fase da operação “Exposed”, deflagrada pela Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV) da Polícia Civil do Pará, com o objetivo de investigar crimes contra a dignidade de mulheres praticados pela internet. A identidade dele não foi revelada.

Segundo a delegada Lua Figueiredo, titular da DCCV, a investigação começou após uma vítima procurar a Polícia Civil e afirmar que estava sendo extorquida pelo suspeito, para que ele não divulgasse vídeo dela com conteúdo íntimo em uma rede social.

As investigações revelaram ainda que o suspeito tem histórico de divulgar vídeos íntimos e ameaçar as mulheres com quem teve relacionamento.

A delegada também confirmou que dois aparelhos celulares do suspeito foram apreendidos durante a operação. “O material apreendido será periciado para que a gente possa esclarecer todas as circunstâncias do crime e identificar se houve a prática de outros crimes contra a vítima”, esclareceu.

Após os procedimentos legais obrigatórios em casos de prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para providências posteriores. Enquanto isso, o inquérito instaurado para apurar os fatos permanece em andamento.

DENÚNCIA

A Polícia Civil do Pará reforça que denúncias de casos similares podem ser feitas pelo disque denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

Quer receber mais notícias como essa?

Por:Jornal Folha do Progresso em 09/12/2022/16:22:33 a informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...