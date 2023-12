Jovem comemora aprovação em 11 universidades no exterior: “Sonho é ser cientista e trabalhar na Nasa”

Nicolly Alves, de 19 anos, mora em Diadema, Grande SP, e foi aprovada em 9 universidades dos Estados Unidos, uma na Itália e outra na Coreia do Sul. Estudante está fazendo campanha para arrecadar dinheiro e conseguir estudar na universidade escolhida, a Whittier College, na Califórnia.

Admissões em universidades do exterior sempre foram o sonho da estudante Nicolly Alves, de 19 anos, moradora de Diadema, Grande São Paulo. O que parecia ser distante no começo do Ensino Médio se tornou hiper-realista neste ano.

Nicolly, que estudou em escola particular, foi admitida em 9 instituições de ensino dos Estados Unidos, uma na Itália e outra na Coreia do Sul. Dentre elas, a escolhida foi a Whittier College, localizada na Califórnia, EUA.

“Não foi nada fácil. Eu tive essa loucura de ir estudar fora. Sempre foi um sonho e corri atrás. Achava que era impossível, mas não é. Quero muito trabalhar com ciência e eu amo física quântica e cinema. Meu grande sonho é trabalhar na Nasa.” – disse Nicolly Alves.

Nicolly conta que foram três anos estudando mais de 12 horas por dia, me aperfeiçoando no inglês e fazendo mentoria para que pudesse entender o processo de admissão nos Estados Unidos da Europa, que é diferente de como é feito no Brasil.

Para conseguir uma vaga em uma universidade norte-americana, por exemplo, o estudante precisa passar pela application, processo que tem provas, cartas de recomendação e uma análise abrangente do candidato. As instituições avaliam o que o candidato faz fora da sala de aula, como as atividades extracurriculares.

“Conheci pessoas que estavam indo ao exterior e comecei a me interessar. Não sabia que podia ter de fato essa oportunidade. Comecei a fazer mentoria paga para entender como funcionava o processo e documentos necessários. E aí comecei a entender que era um processo muito mais pessoal, de me conhecer mesmo. Durante os três anos foi me autodescobrindo. Tenho transtorno de ansiedade, não foi nada fácil”.

Conforme Nicolly, o objetivo de estudar fora do Brasil é tentar ficar mais próxima da Nasa e da indústria cinematográfica.

“Na Whittier College, onde escolhi ir, quero estudar física e astronomia. Um dos meus grandes objetivos é me tornar uma cientista. E, na verdade, quero estudar a física quântica e relacioná-la ao cinema. Eu amo escrever e comecei a escrever roteiros cinematográficos. Meu primeiro roteiro foi com 14 anos, inspirado em Jurassic Park. Escrever para mim é uma arte. E pensei, em relacionar o que eu gosto com a física. A física quântica é a das infinitas possibilidades. Não sei como vou juntar ciência, na Nasa, e cinema, mas quero fazer isso”, afirma.

A estudante diz que chegou a prestar o Enem em janeiro de 2021, mas o grande objetivo era estudar no exterior. Por isso, não chegou a fazer outros vestibulares.

“Fiz o Enem meio que obrigada pelos meus pais, que queriam que tivesse uma alternativa aqui, pois eles não aceitavam eu querer sair do Brasil. Mas cada um tem sua escolha e essa foi a minha. Corri atrás dela e me esforcei para isso”.

Universidades as quais Nicolly foi aprovada:

Loyola MaryMount University (EUA)

Augustana College (EUA)

University of the West (EUA)

Otis College of Art and Design (EUA)

Incarnate Word University (EUA)

Virginia Tech (EUA)

Menlo College (EUA)

Whittier College (EUA)

Point Loma Nazarene University (EUA)

Stony Brook University Korea (Coreia do Sul)

John Cabot University (Itália)

