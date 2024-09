Vídeo mostra gado fugindo do fogo em fazenda atingida por incêndio em Goiás

Gado foge de incêndio em fazenda, em Goiás — Foto: Reprodução/rioverdegoias

Focos de incêndio foram identificados próximo a GO-333, em Rio Verde. Cidade foi a que mais teve esse tipo de registro no estado, segundo Inpe.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a destruição causada por incêndios em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Em um deles, vários bovinos fogem do fogo em uma fazenda que foi atingida por um incêndio (assista abaixo). Outros mostram uma fumaça densa atrapalhando os motoristas da região.

O Corpo de Bombeiros não soube dizer quanto da vegetação foi afetada e nem se os animais que aparecem na filmagem conseguiram sobreviver. Porém, de acordo com a equipe, vários focos de incêndio foram identificados próximo a GO-333, no domingo (8).

O fogo se alastrou com muita facilidade por conta do tempo seco e quente e, com isso, atingiu várias áreas de vegetação públicas e privadas.

“Tiveram outras ocorrências próximas a esse local aí na GO-333, onde várias equipes nossas atuaram a tarde toda. Teve uma propriedade rural que foram cerca de 30 animais que morreram queimados, além de outros animais como cavalos, bodes que ficaram feridos devido à queimadura dessas chamas”, explicou o subtenente Santos.

Os bombeiros ainda não sabem se o fogo foi causado naturalmente ou se foi criminoso. A fumaça gerada pelas chamas foi bastante densa e atrapalhou os motoristas que dirigiam pela região no momento.

Rio Verde lidera em focos de incêndio em Goiás

Durante o final de semana, de 6 a 8 de setembro, Goiás registrou 855 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A cidade de Rio Verde lidera o ranking com 117 focos identificados.

Veja abaixo os cinco municípios goianos com maior número de focos:

Rio Verde, com 117 focos (13,7% do total)

Jataí, com 85 focos (9,9% do total)

Formosa, com 44 focos (5,1% do total)

Mineiros, com 36 focos (4,2% do total)

Bom Jesus de Goiás, com 30 focos (3,5% do total)

Os bombeiros farão uma coletiva na segunda-feira (9), em Goiânia, para falar sobre o impacto das queimadas na vegetação e na comunidade, além das novas táticas e tecnologias adotadas para combater esses incêndios.

Fonte: g1 Goiás

