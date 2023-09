Jovem de 16 anos tem casa invadida e é sequestrada em MT

(Foto:Reprodução) – Yasmin Estefânia Alves Ribeiro,16, foi sequestrada, na tarde desta terça-feira (5), no bairro Jaime Seit Fujji, em Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). Ela foi identificada por

Conforme informações, por volta das 15h o pai e a irmã da vítima foram até a delegacia e relataram aos policiais que dois homens teriam entrado na residência da família, rendido todos e levado a menina, em uma motocicleta prata.

Militares já haviam recebido informações de que, por volta das 13h, dois homens teriam levado uma mulher para as margens do Rio Verde para matá-la. Agentes foram até o local, mas não encontraram os homens, nem a vítima, porém localizaram pedaços de cordas e galão de óleo, levando a crer que teria ocorrido uma possível tortura.

Em um barraco na região, foram encontrados diversos defensivos agrícolas ainda fechados, possivelmente oriundos de roubo ou furto. Um celular também foi encontrado.

Até o momento a vítima não foi achada e os policiais fazem buscas pela região.

Fonte: Gazeta Digital/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2023/10:12:38

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...