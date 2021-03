Jovem de 18 anos morre ao desmaiar durante relação sexual

Vitória Costa de Castro, de 18 anos, morreu em sua casa na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo Foto:Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 18 anos morreu em São Vicente, no litoral de São Paulo, ao desmaiar durante relação sexual com seu marido, de 19 anos. Eles estavam em casa e, quando o resgate chegou, Vitória Costa de Castro já estava morta. O caso é investigado na 2ª DP da cidade paulista. As informações são do portal “G1”.

O marido da jovem relatou à polícia, segundo o boletim de ocorrência, que ele foi para o banheiro para tomar banho após uma relação sexual entre os dois e chamou a jovem para acompanhá-lo. Já em nova relação sexual no novo cômodo, ele contou que a jovem suspirou e desmaiou. Segundo relato do pai de Vitória, seu genro o ligou pedindo ajuda e contando do desmaio de sua filha.

Ao chegar no local, o pai da jovem encontrou o marido abraçado à filha e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar. No entanto, quando os agentes chegaram, ela já não tinha mais vida. Com a chegada do resgate, o óbito foi atestado, mas a causa da morte, não.

A vítima não apresentava marcas de agressão.

De acordo com a Polícia Civil, o pai de Vitória Costa de Castro contou que ela havia sido mãe há pouco tempo e deixa um filho de dois meses. Ele também afirmou que a filha não bebia, fumava ou usava drogas. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).

